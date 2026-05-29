Güney Kıbrıs Gümrük Dairesi, Rum tarafında Ayios Dometios olarak bilinen Metehan Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde Türkiye'den kaçırıldığı öne sürülen 40 soğutucu gaz tüpünün ele geçirildiğini açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 25 Mayıs tarihinde rutin kontroller sırasında 36 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk tarafından kullanılan ticari araç durduruldu.

Araçta yapılan incelemelerde 40 adet soğutucu gaz tüpü tespit edilirken, sürücünün sorgulama sırasında ürünlere ilişkin gerekli belge ve evrakları ibraz edemediği belirtildi.

Bunun üzerine söz konusu gaz tüplerine ve ticari araca gümrük ekipleri tarafından el konuldu.

Güney Kıbrıs Gümrük Dairesi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.