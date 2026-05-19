19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İzmir’de düzenlenen kutlamalarda İzmir’de bulunan Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen anlamlı organizasyonda yer aldı.

Gaziemir Kaymakamlığı, İlçe Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şht. Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürlüğünün özel davetiyle gerçekleşen etkinlikte, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği sporcularının sergilediği cimnastik gösterileri büyük beğeni topladı. Gösteriler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, sporcular performanslarıyla gurur kaynağı oldu.

Organizasyon süresince yakın ilgi, destek ve misafirperverlik gösteren Mustafa Davulcu’ya da teşekkür edildi.

Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, başta sporcular olmak üzere antrenörleri ve aileleri gönülden tebrik ettiklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, geleceğin teminatı olan çocukların başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunularak, 19 Mayıs ruhunu yaşatan herkese saygı ve sevgi mesajı verildi.