Basketbol Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off çeyrek final serisinde Akdeniz Spor Birliği, China Bazaar Ada karşısında aldığı 70-63’lük galibiyetle seride durumu 1-1’e getirdi. RA25 Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Akdeniz Spor Birliği, özellikle savunmadaki sertliği ve dış atışlardaki etkinliğiyle galibiyete uzandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Akdeniz Spor Birliği oldu. İlk periyotta hücumda etkili bir görüntü sergileyen ekip, Cenkər Öder’in bulduğu sayılarla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirdi ve ilk çeyreği 16-10 önde tamamladı. China Bazaar Ada ise Berkem Dikengil’in skorer performansıyla oyunda kalmaya çalıştı.

İkinci periyotta tempoyu daha da artıran Akdeniz Spor Birliği, hem savunmada hem hücumda etkili bir performans ortaya koydu. Katrell Henry Lee Raimey’in üst üste bulduğu sayılar farkın açılmasını sağlarken, mavi-beyazlı ekip devre arasına 41-31 üstün girdi. İlk yarıda dış atış yüzdesiyle dikkat çeken Akdeniz Spor Birliği, rakibine kolay sayı şansı tanımadı.

Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan Akdeniz Spor Birliği, savunma disiplininden taviz vermedi. China Bazaar Ada farkı eritmeye çalışsa da Akdeniz Spor Birliği hücumdaki dengeli oyunuyla üstünlüğünü korudu ve final periyoduna 56-45 önde girmeyi başardı. Tquavion Terez King’in kritik basketleri bu bölümde takımına önemli katkı sağladı.

Karşılaşmanın son periyodunda China Bazaar Ada reaksiyon gösterdi. Yakalanan 10-1’lik seriyle farkı tek hanelere kadar indiren ekip, salondaki heyecanı artırdı. Ancak maçın kritik anlarında hata yapmayan Akdeniz Spor Birliği, kontrollü oyunuyla üstünlüğünü korudu ve parkeden 70-63 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Play-Off çeyrek final serisinde durum 1-1’e gelirken, serinin kaderini belirleyecek üçüncü karşılaşmanın 22 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda oynanacağı açıklandı. Basketbolseverler kritik mücadelede yarı finale yükselecek takımı belirleyecek karşılaşmada büyük heyecan yaşayacak.