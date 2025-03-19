Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Burak Yiğit, Rüya Sakallı

Göçmenköy: Ozan, Bilal, Arda Karacan, Reşit, Remzi, Arda Sözcü, Mbou, Firat, Okorie, Eray, Alaattin

Mesarya: Ercan, Çağlar, Boran, Arowolo, Uzo, Salahi, Abdullah, Okan, Tony, İbrahim Güler, Emre Nazik

Goller: 45.Dk (P) Mbou (Göçmenköy)- 54.Dk Muhammet (Mesarya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Göçmenköy, Mesarya’nın 3 – 1 kazandığı Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında Mesarya’yı konuk etti. Atatürk Stadında oynanan Göçmenköy İYSK – Mesarya SK maçını Tufan Çerçioğlu yönetti.

Mutlak kazanmak zorunda olan son Kıbrıs Kupası şampiyonu Göçmenköy, 45’te Mbou’nun penaltı golüyle 1 – 0 öne geçti.

İkinci devreye hızlı başlayan Mesarya, 54’te Muhammet ile skoru eşitledi. Son bölümde Mesarya daha baskılı oynasa da maçta başka gol olmadı. Kıbrıs Kupası’nın son şampiyonunu eleyen Mesarya, tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.