Stadyum: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Canaloğlu, Halil Atlar

Mesarya: Ercan, Abdullah Erol(85.Dk Anibdullah Şenol), Yusuf Altıner, Salahi,Ertan(88.Dk Mustafa Ali), Çağlar(88.Dk Ali Kahraman),Ali Üçtaş, Okan, Ömer(77.Dk Tugay), Miracle, Tony(85.Dk Emrecan)

Alsancak Yeşilova: Aykut,BillyOsman,Tamer,Fidelis(49.Dk Cemal),Burak,Eyyüp,Mert, Ofori, Weston,Abdullah,Mehmet Fatih(74.DkHalil)

Goller: 8.Dk Tony, 73.Dk Ömer, 79.Dk(P) Çağlar (Mesarya)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 24. Hafta maçında Mesarya, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Hasan Onalt Stadında oynanan Mesarya – Alsancak Yeşilova maçını Evren Karademir yönetti.

8.Dk: Mesarya’da kullanılan taç atışında ceza sahası içerisinde defanstan seken topta Tony arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi . Mesarya 1-0 Yeşilova

10.Dk : Yeşilova atağında Weston’un pasıyla topla buluşan Ofori vuruşunu yaptı ancak kaleci Ercan gole izin vermedi.

31.Dk: Yeşilova atağında Abdullah topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Weston’un kafa vuruşunda Ercan bir kez daha gole izin vermedi .

72.Dk: Mesarya kontra atağında Miracle tek başına rakip savunmayı çalımlayıp vuruşunu yaptı ancak kaleci Aykut topu kornere çeldi .

73.Dk: Mesarya’da kullanılan köşe atışında Ömer vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Mesarya 2-0 Yeşilova

79.Dk: Mesarya atağında Miracle soldan ceza alanına girei ve Eyyüp’ün müdahalesiyle yerde kalınca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Çağlar topu filelere gönderdi. Mesarya 3-0 Yeşilova