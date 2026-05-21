Mağusa Türk Gücü Akademisi, altyapı organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Akademi tarafından düzenlenecek olan “Yılmaz Garabli (Fıstıkcı) Anı Turnuvası”, 2014, 2015 ve 2017 yaş gruplarında gerçekleştirilecek.

Toplam 10 takımın mücadele edeceği organizasyon, Mağusa futbolunun unutulmaz isimlerinden Yılmaz Garabli anısına düzenlenecek.

Akademiden yapılan açıklamada, yılın 5’inci büyük organizasyonuna ev sahipliği yapılacağı belirtilirken, hedefin yılda 12 büyük organizasyon düzenleyerek çocukların spor yapmasına imkan sağlamak ve kulübün değerlerini yaşatmak olduğu vurgulandı.