Stat: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Emirhan Yılmaz, Yusuf Atlar

Yenicami: Süleyman Çamlıca, Halil Uçar, Reşit Erişik, Hüseyin Arifoğlu, Barış Kaya (73 Hüseyin Paşa), Karan Sönmez (60 Murat Ölçer, 90+3 Issa), Sangare, Mendy (73 Asrın Sönmez), Tahir Gazi, Görkem Büyükaşık, Hasan Ömerpaşa

Mormenekşe: Remzi Kıylı, Fetin Beyitoğluları, Aziz Topel Duyuran (13 Aykut Kamuz), Sami Bertu Tünsay (71 Devrim Erdoğan), Mustafa Menekşeli (62 Cenker Yazar), Gadj, Barış Dağ, Kehinde, Emre Özsin, Amoah, Kadir Erol

Gol: 80’ Cenker Yazar (Mormenekşe)

Kırmızı Kart: 89’ Reşit Erişik (Yenicami)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 24. Hafta maçında Yenicami, Mormenekşe’yi mağlup etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Mormenekşe maçını Osman Özpaşa yönetti. Oldukça hareketli geçen ilk devrede, Yenicami’den Mendy’nin direkten dönen topunun olduğu ilk devre golsüz 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre de çekişme devam ederken, hareketli oyunda maç uzun süre 0 – 0 devam etti. Maçın 80. Dakikasında Yenicami alt yapısından yetişen Mormenekşeli Cenker Yazar, takımını 1 – 0 öne geçirdi. Yenicami son bölümde büyük baskı kursa da 1 topu yine direkten dönerken, maç 0 – 1 sona erdi.