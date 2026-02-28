Yer: Paşaköy Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emir Turalı, Yusufcan Dönder

Mesarya: Ercan, Çağlar, Ertan, Abdullah, Abdullah Erol, Ali Üçtaş, Yusuf, Obia, Salahi, Mıracle, Tall

Doğan Türk Birliği: Dursun, Kenan, Niba, Mejdi, M.Salk, Doğukan, Rifat, Tunç, Ali, Emre, Erhun

Goller: 15’Yusuf Altıner, 61’Tony Obia, 87’Mıracle (Mesarya)

Aksa Süper Ligde Şampiyonluk mücadelesi veren Doğan Türk Birliği, ligden düşmeme mücadelesi veren Mesarya karşıısnda hiçbir varlık gösteremedi ve Mesarya rakibini 3-0 mağlup ederek hayati 3 puanın sahibi olurken, Doğan’ın yenilmezliğine de son vermiş oldu. Mesarya’yı galibiyete taşıyan golü Yusuf, Obia ve Mıracle attı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı ve 15.dakikada gelişen Mesarya atağında kazanılan serbest vuruşta ceza alanı içine yapılan ortaya Yusuf iyi yükseldi kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi 1-0. Maçın ikinci devresinde de sahaya istediklerini yansıtan ev sahibi Mesarya takımıydı ve 61.dakikada gelişen atakta golcü isim Obia sahne aldı ve attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın 87.dakikasında gelişen Mesarya atağında son haftaların formda ismi Mıracle sahne aldı ve attığı golle takımını 3-0 öne geçiren isim oldu.