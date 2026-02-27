Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 15. hafta maçları oynanacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 15. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

KIRMIZI GRUP

28 Şubat Cumartesi, Saat 10:45

Tuzlaspor – Vadili, Tuzla Stadı, Burak Yiğit

Çello Dikmen Gücü – Türkmenköy, Dr Küçük Stadı, Ferhat Tuna

Dörtyol – Akdoğan, Dörtyol Stadı, Serkan Özdenkci

Saat 14:00 Çanakkale – Dipkarpaz, Muharrem Döveç Stadı, Yusuf Atlar

BEYAZ GRUP

1 Mart Pazar, Saat 10:45

Gaziveren – Ağırdağ Boğaz, Hüseyin Özkorkut Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Girne Halk Evi – Tepebaşı, Mete Adanır Stadı, Şahin Coşkun

Pınarbaşı – Karaoğlanoğlu, Pınarbaşı Stadı, Emir Turalı

Ozanköy – Ortaköy, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı, Arif Malek

Saat 14:00 Denizli –Bellapais Tatlısu, Bilal İyigün Stadı, İbrahim Katmer