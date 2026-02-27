Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig’de 15. hafta maçları oynanacak. Kırmızı Grup ve Beyaz Gruplarda 15. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
KIRMIZI GRUP
28 Şubat Cumartesi, Saat 10:45
Tuzlaspor – Vadili, Tuzla Stadı, Burak Yiğit
Çello Dikmen Gücü – Türkmenköy, Dr Küçük Stadı, Ferhat Tuna
Dörtyol – Akdoğan, Dörtyol Stadı, Serkan Özdenkci
Saat 14:00 Çanakkale – Dipkarpaz, Muharrem Döveç Stadı, Yusuf Atlar
BEYAZ GRUP
1 Mart Pazar, Saat 10:45
Gaziveren – Ağırdağ Boğaz, Hüseyin Özkorkut Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Girne Halk Evi – Tepebaşı, Mete Adanır Stadı, Şahin Coşkun
Pınarbaşı – Karaoğlanoğlu, Pınarbaşı Stadı, Emir Turalı
Ozanköy – Ortaköy, Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı, Arif Malek
Saat 14:00 Denizli –Bellapais Tatlısu, Bilal İyigün Stadı, İbrahim Katmer