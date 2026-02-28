Stat: RAMS Park
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Murat Altan
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Sanchez, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 79 İlkay Gündoğan), Sara (Dk. 87 Asprilla), Barış Alper Yılmaz (Dk. 66 Lemina), Sane, Lang (Dk. 79 Jakobs), Osimhen (Dk. 87 Icardi)
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima (Dk. 82 Fatih Aksoy), Aliti, Ümit Akdağ, Makouta (Dk. 82 Enes Keskin), Janvier, Ruan, Hwang (Dk. 73 İbrahim Kaya), Meschack (Dk. 62 Hagi), Mounie (Dk. 82 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 45+2 Boey, Dk. 58 Torreira, Dk. 83 Osimhen (Galatasaray), Dk. 49 Mounie (Corendon Alanyaspor)
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-1 kazandı.
Mücadelenin 45. dakikasında ev sahibi takım Sacha Boey'la 1-0 öne geçti. İkinci yarının başında konuk ekip Steve Mounie ile skoru eşitledi. Toreira 58. dakikada Galatasaray'ı yeniden öne geçiren golü attı: 2-1.
Maçın sonucunu belirleyen gol ise 83'te Osimhen'den geldi.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray 58'e yükseltirken Corendon Alanyaspor 26 puanda kaldı.