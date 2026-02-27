Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelen Disiplin Kurulu 22.02.2026 tarihinde AKSA A2 Süper Lig’de Cihangir Antrenman Sahası’nda oynanan Cihangir GSK – Küçük Kaymaklı TSK karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcularla ilgili şu kararları verdi:

Cihangir GSK’nın futbolcusu Abdulrahim Edis KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi ve 45. Maddesi kapsamında KTFF Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.

Yaşanan olaylara ilişkin sevk raporu ile birlikte video görüntüleri Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Keza Cihangir GSK Altyapı Koordinatörü Ahmet Topuz kurulumuz huzurunda izahatta bulunarak yine 115350 lisans numaralı futbolcusu Abdulrahim Edis de kurulumuz huzurunda şahsen bulunarak yaşanan olaylardan dolayı özür dileyip pişmanlık yaşadığını dile getirmiştir. Kurulumuz olayları genel mahiyette değerlendirerek olayların A2 klasmanında genç sporcu kategorisinde yaşandığını da dikkate alarak yaptığı tüm değerlendirme neticesinde; 115350 lisans numaralı Cihangir GSK futbolcusu Abdulrahim Edis’in Disiplin Talimatının 41. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca 3 müsabakadan men cezası verilmesine ayrıca ilgili futbolcunun 4 sarı kart sebebiyle 1 maçlık da cezası olması sebebiyle cezaların ayrı ayrı çekilerek toplamda 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilir.

Kurulumuz yaşanan olaylara ilişkin raporları ve video görüntülerini incelenmiştir. Yine Cihangir GSK oyuncusu Mehmet Yiğit Özcü ve İbrahim Yalçınkaya da kurulumuz huzurunda şahsen bulunarak yaşanan olaylardan dolayı özür dileyip pişmanlık yaşadıklarını dile getirmiştir. Kurulumuz olayları genel mahiyette değerlendirerek bu sezon özellikle genç kategorilerde yaşanan benzer olayları da dikkate alarak bu tarz olayların yaşanmasını önleyici mahiyette caydırıcı cezaların verilmesi hususunda oybirliğine varırız.

Yine yaşanan olayların çıkış sebebi ve bir oyuncunun dilinin dönmesi sonucu sporcuların verdiği reaksiyon ve tüm sporcuların yaşı verilecek cezalara ilişkin olarak değerlendiririz. Yaptığımız incelemeler neticesinde; Küçük Kaymaklı TSK oyuncusu Demir Çöllö’nün olayların başlamasına sebebiyet verdiği; Küçük Kaymaklı oyuncusu Ali Yusuf Şahan’ın rakip takım oyuncusuna zıplayarak havada tekme atıp darp ettiği; Cihangir oyuncusu Mehmet Yiğit Özcü’nün rakip takım oyuncusunun arkasından koşup takip ederek tekme attığı ve Cihangir oyuncusu İbrahim Yalçınkaya’nın rakip takım oyuncusuna yumruk attığı, görüntü ve raporlardan tespit edilmiştir. Kurulumuz yaptığı tüm değerlendirme neticesinde aşağıda belirtilen cezaların verilmesini uygun görmüştür; şöyle ki;

Küçük Kaymaklı TSK oyuncusu Demir Çöllö’nün 3 (Üç) müsabakadan men cezası verilmesine; Küçük Kaymaklı TSK oyuncusu Ali Yusuf Şahan’a 8 (Sekiz) müsabakadan men cezası verilmesine; Cihangir GSK oyuncusu Mehmet Yiğit Özcü’nün 8 (Sekiz) müsabakadan men cezası verilmesine ve Cihangir GSK oyuncusu İbrahim Yalçınkaya’nın 5 (Beş) müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.