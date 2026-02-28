AKSA Süper Lig
28 ŞUBAT CUMARTESİ
Dumlupınar – Yenicami : 1 – 2
Mesarya – Doğan T. Birliği:3 – 0
Çetinkaya – A. Yeşilova : 1 – 0
Lefke – C. B. Gençlik Gücü: 0 – 1
1 MART PAZAR
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mağusa T. Gücü (Burak Mandıralı)
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Cihangir (Tufan Çerçioğlu)
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Mormenekşe (Osman Özpaşa)
Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı - Karşıyaka (Evren Karademir)
AKSA Birinci Lig
28 ŞUBAT CUMARTESİ
Hamitköy – DND L. G. Birliği:1 – 1
Türk Ocağı – Maraş: 3 – 3
Atoll Kozanköy – K. Karadeniz 61:1 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik: 2 – 2
1 MART PAZAR
Geçitkale Stadı:S. Geçitkale – Düzkaya (Abdullah Genç)
M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Binatlı (Zekai Töre)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Göçmenköy (Ali Özer)
Şht. Şevket Kadir Stadı:Lapta - Aslanköy (Fehim Dayı)