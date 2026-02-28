AKSA Süper Lig

28 ŞUBAT CUMARTESİ

Dumlupınar – Yenicami : 1 – 2

Mesarya – Doğan T. Birliği:3 – 0

Çetinkaya – A. Yeşilova : 1 – 0

Lefke – C. B. Gençlik Gücü: 0 – 1

1 MART PAZAR

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Mağusa T. Gücü (Burak Mandıralı)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Cihangir (Tufan Çerçioğlu)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Mormenekşe (Osman Özpaşa)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı - Karşıyaka (Evren Karademir)

AKSA Birinci Lig

28 ŞUBAT CUMARTESİ

Hamitköy – DND L. G. Birliği:1 – 1

Türk Ocağı – Maraş: 3 – 3

Atoll Kozanköy – K. Karadeniz 61:1 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik: 2 – 2

1 MART PAZAR

Geçitkale Stadı:S. Geçitkale – Düzkaya (Abdullah Genç)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy – Binatlı (Zekai Töre)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Göçmenköy (Ali Özer)

Şht. Şevket Kadir Stadı:Lapta - Aslanköy (Fehim Dayı)