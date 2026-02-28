Stat: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Halil Erdem Canaloğlu, Hasan Baldan

Lefke: İrfan, Aykut (84’ Rahmi), Arda (74’ Mustafa), Kouassı, Chidi, Süleyman (60’ Süleyman Yılmaz), Kaan, Candy, Seydi, Fourmy

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal, İsmail, M. Atlar, Adil, Hasan, Fofana (70’ Semih), Bamba, Ahmet, M. Altın (76’ Jıbrıl), Arif (87’ Farouk), M. Sakallı

Goller: 48’ Bamba (China Bazaar Gençlik Gücü)

AKSA Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren China Bazaar Gençlik Gücü, play-out hattından uzaklaşmak isteyen Lefke’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek çok kritik bir galibiyet elde etti. Gençlik Gücü’ne üç puanı getiren golü Bamba kaydetti. Bu sonuçla konuk ekip puanını 49’a yükseltirken, Lefke 25 puanda kaldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Lefke, henüz 1. dakikada Fourmy ile önemli bir fırsat yakaladı ancak kaleci Kemal gole izin vermedi. 5. dakikada Kouassı’nın sert şutunu da Kemal kornere çelerek kalesini gole kapattı.

Gençlik Gücü 6. dakikada Bamba’nın yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta direğe takıldı. 42. dakikada Fofana’nın arka direkteki vuruşunda kaleci İrfan başarılıydı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Arif’in savunma arkasına gönderdiği pası iyi kontrol eden Bamba, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 78. dakikada yine Bamba etkili geldi ancak İrfan gole izin vermedi.

Maçın son bölümünde Lefke beraberlik için yüklendi. 90. dakikada Kaan’ın kafa vuruşu direğin yanından auta giderken, 90+7’de Jıbrıl’ın karşı karşıya pozisyonunda İrfan başarılı bir kurtarış yaptı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Gençlik Gücü kritik deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.