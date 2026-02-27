Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21-22 Şubat 2026 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, Kadınlar Ligi, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 MAÇ: Adal Aksoy (Karşıyaka), Adnan Biçek (Değirmenlik), Arda Dündar (Alsancak Yeşilova), Berk Kaç (DND L. Gençler Birliği ), Bünyamin Ayaz (Aslanköy), Emirhan Dingil (Maraş), Mehmet Demirbilek (Alayköy Gençlik), Mehmet Emin Çavdar (DND L. Gençler Birliği ), Recep Arkol (Aslanköy), Semihcan Özoğul (Dörtyol)

2 MAÇ: Arda Atıcı (Küçük Kaymaklı), Enes Çetrez (Yenicami), Hüda Sesigüzel (Mormenekşe), Merdan Ruslanov (Küçük Kaymaklı), Miraç Sultan Gündoğar (1461 İskele Trabzonspor), Orhan Soyak (Lapta).

3 MAÇ: Arda Eren Metin (Değirmenlik), Emre Turgut (Aslanköy), Mahir Deniz Kibar (Değirmenlik) Yasin Enes Esim (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Adem Ertem (Aslanköy GSD)

1 Maç: Bülent Çeribaşı (Ağırdağ Boğaz ), Murat Aslan (Yalova SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulrahim Edis (Cihangir), Aziz Topel Duyuran (Mormenekşe), Bayram Arıkhan (M. Hacıali Yılmazköy), Berkem Nurdal (Cihangir), Celal Kavunoğlu (Alsancak Yeşilova), Civan Hısır (Yalova), Efe Güler (Lapta), Emrullah Çakmak (M. Hacıali Yılmazköy), Erdem Zekioğulları (Binatlı), Erkan Gezici (Yalova), Erol Emelce (DND L. Gençler Birliği), Ferhat Aras (Baf Ülkü Yurdu), Fidelis Iria (Alsancak Yeşilova), Gökhan Sarıoğlu (Atoll Kozanköy), Hakan Doğan (Baf Ülkü Yurdu), Hasan Ulukök (Cihangir), Hikmet Kırdağ (Atoll Kozanköy), İbrahim Yazıcı (DND L. Gençler Birliği), Kuzey Sulo (Maraş), Mert Doğan (Düzkaya), Mert Nurel (Alsancak Yeşilova)

Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol), Mustafa Yaşınses (Aslanköy), Müslüm Atay (Atoll Kozanköy), Nazım Deveci (Dumlupınar)