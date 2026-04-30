Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, 1 Mayıs ile ilgili işverenlere yapmış olduğunuz ‘1 Mayıs’ta kepenkler emeğe saygı için kapansın’ çağrınıza büyük bir kesim uyacaktır. Ancak zorunlu çalışanları ödüllendirmek gerek değil mi?

Sn. Olgun Amcaoğlu, arada bir Fuarlara katılarak görünmeniz çok iyi oluyor. Zira sizin bakan olduğunuzu zaman zaman unutuyoruz. Çünkü pek ortalarda görünmeyi sevmiyorsunuz…

Sn. Özdemir Berova, borçlanarak yine maaşları ödemeye devam ediyorsunuz. Ancak bu gidişat pek sürdürülebilir görünmüyor. Devlet gelirlerini artırmak için yapılan çalışmalar belki bir nebze olsun fayda eder…

Sn. Fikri Ataoğlu, başınız sağolsun. Oldukça sevdiğiniz dayınız Mustafa Zihni dün vefat etmiş. Merhuma Allah’tan rahmet, sizlere de sabırlar diliyoruz.

Sn. Şifa Çolakoğlu, çok geçmiş olsun. Dün Yeniboğaziçi-Gazimağusa ana yolu üzerinde sabah saatlerinde yaşadığınız trafik kazasını ucuz atlatmışsınız. Allah beterinden saklasın, cana geleceğine mal gelsin diyelim…

Sn. Nahit Öncü, Demokrat Parti İlçe Başkanı ve eski Belediye başkanı İsmail Arter’in size yaptığı ziyaret sonrası bunu sosyal medyadan paylaşması çeşitli yorumlara neden oldu. Acaba bir güç birliği mi yoksa transfer mi söz konusu?