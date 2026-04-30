ABD - İRAN SAVAŞINDA YANLIŞLAR :

Baştan Trump ın, Netanyahuya uyarak İran'a saldırması yanlıştır.

Gerekçeleri gereksizdir.

1. Rejimi degistirmek. Bu İranın iç sorunudur. İran'daki yöneticiler birçok konuda eğitim görmüş Doktorası olan kişilerdir. Trump ın Üni. Diploması var ama. Sahte mi??? Amerika'da hastalık haline geldi, diğer ülkelerde rejimi değistirmek. Trump da bunu uygular.

2. O kadar çok yalan ,söyler, konan adlı teşhis PSİKOPAT. Sabah başka , akşam başka karar verir.. Amerikan Üniversiteleri böyle eğitmez.

Yanındaki arkadaşlarını kovar. Savaşa girecek bir Ordu'da 20 general görevden alındı!!!

3. İran rejimi kızları AŞIRI KORUR.

TRUMP rejimi kız çocuklarla sex partisi yapar.Bebeklerin kanını emer.

4. İran uranyum zenginlestirir, daha atom bombası yok. İsrail'de denetime tabi olmayan sayısını bilmediğimiz ATOM BOMBASI var.

5. Dünyanın öbür ucundan kalkar , İran petrolünü kontrol edecek. Hürmüz boğazından yıllardır, İran ve, Emirlikler petrolü sorunsuz akar.

Emirlikler ile İran arasında bir sorun yok. Onlar ABD yi müdahaleye davet etmediler. Onun müdahalesinden çok yönlü büyük zarar görüyorlar.

6. ABD kendi ekonomisi krizdedir diye bütün Dünya Ekonomisini ciddi krize soktu.

7. Görüşmelerde İranın konumu NET.

Amerika, Med- Cezir. Bir olumlu bir hırçın.

8. İsrail'i kontrol edemiyor, Lübnana ateş etme diyor. İsrail bombalamanı artırdı.

9. Tarih Psikopat Trump dönemi diye yeni bir CHAPTER açıyor.

Sonuç. Üçüncü dünya bombasının fitili yanar. Bir cesaretlide çıkıp, bu fitili söndürmez.

(Yücel Dolmacı)

Bir gün gelecek; Rumlar Keşke Limasol’da Larnaka’da Türk bayrağı dalgalansa diyecek!

İsrail, Fransa…

Sırada başka ülkeler de var.

Özetle!..

Larnaka, Limasol İsrail’in bir ilçesi haline geldi.

Binlerce aile buralara yerleşti.

Rum askeri üsleri de İsrail’in kontrolünde.

İstedikleri gibi at koşturuyorlar.

Kimseye de hesap vermeden.

Güney Kıbrıs küçük bir İsrail oldu.

İsrail’den sonra sıra Fransa’da.

Milliyet’te Dış Haberler Müdürüm olan @KadriGursel

çok güzel özetlemiş, ‘’Fransa, Türkiye'ye karşı bir hazımsızlık içerisinde…’’

Kıbrıs, Türkiye için hayati.

Bunu biliyor.

O nedenle Kıbrıs'tan ‘gerilim siyaseti’ izliyor.

Efeleniyor!..

Rum lider Nicos Christodulides’in de ‘Türkiye düşmanlığı’ Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ekmeğine yağ sürüyor.

Daha önce Mari limanını üs haline getiren Fransa, şimdi de Kıbrıs’ta ‘kalıcı asker’ bulundurmak için adım attı.

İki ülke de güney Kıbrıs’ı işgal etmiş durumda.

Rum liderliği de İsrail ve Fransa’nın kölesi.

Bunu sadece ben söylemiyorum; Rum ana muhalefeti, medyası her gün bu konuyu gündeme getiriyor, ‘İşgal altındayız’ diyor.

(Sefa Karahasan)

GİTTİĞİ YERE KADAR: Yeniden borçlanma sayesinde memur ve emekli maaşları ay sonu itibarıyla bir kez daha ödeniyor...

Maliye Bakanımız Özdemir Berova, muhalefet eleştirilerini yanıtlarken, devlet borçlanmalarının gittiği yere kadar gideceğini belirtmiştir...

Oysa ki kendilerinin de bildikleri ve söyledikleri gibi bu denetimsiz ülkedeki kayıt dışı ekonomi almış başını pervasızca gitmektedir...

Bu biperva gidişin yüzde 80'e dayandığı en yetkili ağızlar tarafından da seslendirilmekte...

Tahsilatından makbuz vermeyenler de, kredi kartını geri çevirenler de gırla... Gırlanın da çok ötesinde..

Devlet gelirlerini büyültmek ve güvence altına almak ve de vergilendirme adaleti adına konuşalım: Bu kayıt dışı ekonominin üzerine de gittiği yere kadar gidilmesi çok daha yerinde olmaz mı?...

Kendi iradesiyle kendini vergilendirebilen bir halk millettir...

Millet olduğumuzu artık kanıtlayalım..

(Ahmet Tolgay)