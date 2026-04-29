Sn. Tufan Erhürman, ‘Kıbrıslı Türkler yok sayılarak bu adada çözüm olabileceğini düşünen var mı gerçekten?’ çıkışınıza hak veriyoruz. Ancak anlaşılan o ki Güney Kıbrıs bu yönde muhataplarını manipüle ediyor…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, son zamanlarda artan iş kazaları ile ilgili yaptığınız değerlendirmede, iş kazalarında ihmali olanların gözyaşına bakılmayacağını söylediniz. Ancak bundan önce bizce etkin denetimler artmalı…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin sezona ‘O sene bu sene’ diyerek başlamasına rağmen bitime 3 hafta kala havlu atması herhalde sizi de üzmüştür. Bu arada yapılacak olağanüstü kurultayda başkanlık için kimi önerirsiniz?

Sn. Ahmet Akdeniz, Engelliler Federasyonu, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 1-7 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek play-off müsabakalarında şampiyonluk hedefi çok önemli. İnşallah bunu başararak ülkeye döneceksiniz…

Sn. Mahmut Özçınar, yıl sonunda yapılacak yerel seçimlerde Güzelyurt Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olup olmayacağınız merak konusu. Acaba kaçıncı döneminizi veya yılınızı doldurmuş olacaksınız?

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da Surlariçi’nde başlattığınız dönüşüm çalışmaları oldukça iyi gidiyor gibi görünüyor. Göreve ilk geldiğiniz yıllara göre şimdi Surlariçi cıvıl cıvıl…