Sn. Tufan Erhürman, ilk aylara göre, artık sivil toplum örgütleri ve halkla görüşmeler azalmışa benziyor. Herhalde önümüzdeki ay yapılacak Güney’deki seçimler sonrasında Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanılacak… Kolay gelsin…

Sn. Fikri Ataoğlu, partinize sadece bir kişinin katılım yaptığı için yapılan törene partililerinizin ilgisi oldukça az olduğu için moralinizi bozulmuş. Ama bu işler böyledir. Verdiğiniz sözleri yerine getirmezseniz, olacağı budur…

Sn. Hüseyin Çavuş, yavaş yavaş ekinlerin renk değiştirmesiyle birlikte kuru ziraata hasat zamanı yaklaşıyor. Acaba bu yıl kaç ton civarı bir arpa – buğday hasadı yapılacağı tahmin ediliyor?

Sn. Erhan Arıklı, yollardaki çukurlar her geçen gün büyüyor. Özellikle İskele – Ercan arasındaki anayol yol olmaktan çıkmış diyen sürücüler isyan noktasında. Bu konuda artık bir adım atmalısınız. Atamıyorsanız koltuğu boşaltmalısınız…

Sn. Katip Demir, geçmiş başkanlık döneminizde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle hakkınızdaki suçlamalar nedeniyle yargılandığınız davalar devam ediyormuş. Anlaşılan başkanlık sürecinizin sonu zorlu geçecek…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, aylardır KKTC Karayollarından yapımı beklenen Güzelyurt-Lefkoşa yolundaki çukur tamirini Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak siz yaparak bir kez daha herkesin gönlünü fethetmişsiniz.