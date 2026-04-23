Sn. Ünal Üstel, dün katıldığınız bir TV programında hükümet olarak göreve geldiğiniz günden beridir tamamlamış olduğunuz yarım kalan projeleri saydınız. Ancak hayati bazı projeler halen tamamlanamadı. Bu konuda biraz elinizi çabuk tutmanız gerek…

Sn. Hakan Dinçyürek, anlaşılan Türkiye’de ilaç fiyatları arttıkça ülkemiz hastanelerine gelen ilaç sayısı da azalmaya başladı. Zira birçok ilaç Sağlık Ocakları eczanelerinde bulunmuyormuş…

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm alanında olmazsa olmazlardan olan müzelerin elden geçirilerek yeniden yapılanması konusunda çalışma başlatmışsınız. Yani müzelerin işletimi de özele mi devredilecek?

Sn. Erhan Arıklı, bu yaz için yol yamalamama veyahut yeniden yol yapımı ile ilgili projeler gündemde mi? Zira İskele – Ercan anayolu artık kullanılmaz hale gelmiş durumda…

Sn. Süleyman Uluçay, yapılacak olan 15 günlük su kesintisi en fazla Mağusa ve bölgesini etkileyecek gibi görünüyor. Bu konuda Belediyenin vatandaşlara su sağlayacak yeterli su tankeri var mı?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, dün bir arkadaşınızın annesinin vefatı nedeniyle katıldığınız cenaze töreni öncesinde camide bulunan kişilerle tek tek merhabalaşmışsınız. Size de bu yakışır. Allah kolaylık versin…