Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak bütçeye gelir artırıcı çalışmalarınız kapsamında gerek muhaceret affı gerekse vergi affı konusunda yasa gücünde kararname hazırlanmış. Hadi hayırlısı diyelim…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Türkiye’de son günlerde yaşanan üzücü okul saldırıları sonrasında ülkemizde bir tedirginlik yaşanmaya başlandı. Acaba Bakanlık olarak bu konuda bir çalışma yapılıyor mu?

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, İhtiyat Sandığı, iştirakçilerinin hesaplarına uygulanmakta olan faiz oranları geriye çekilmiş. Herhalde bu önerisi sizden gelmedi diye düşünüyoruz. Zira siz her zaman iştirakçilerden yana olmuşsunuzdur…

Sn. Fikri Ataoğlu, Güney Kıbrıs’ta turizm sektöründe Mart ayında yüzde 30 oranında gerileme olduğu yönünde haberler var. Acaba ülkemizde durum ne?

Sn. Mahmut Özçınar, Güzelyurt’taki eski tren istasyonu, imzalanan protokol kapsamında Güzelyurt Belediyesi’nin kullanımına devredilmiş. Herhalde bundan sonra orası yeniden hayat bulacak…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak düzenlediğiniz Tiyatro Günleri’ne bölge halkının ilgisi oldukça yoğunmuş. Eee her geçen gün değişen nüfus kültür sanata meraklı demek ki…