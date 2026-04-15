Sn. Nazım Çavuşoğlu, bazı ilkokullarda binaların elden geçirilmesi nedeniyle başka binalara geçilmesine karşın inşaat çalışmaları çok yavaş ilerlediği yönünde şikayetler var. Bu konuya biraz önem göstermenizde fayda var…

Sn. Erhan Arıklı, ülkemizde yapımı devam eden bazı yollar yanında tamamlanması için yıllardır istimlak edilmesi beklenen yollar var. Bu konudan Bakanlığınız mı yoksa İçişleri Bakanlığı’mı sorumludur?

Sn. Dursun Oğuz, 2 hafta önce Antalya’da parlamentolar arası futbol maçları sırasında yaşadığınız kaburga kemiği kırığı sorununuz nasıl oldu? Herhalde dinlenme size yaramıştır diye düşünüyoruz…

Sn. Mustafa Tümer, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türkü’ne devredilişinin 70. yılında güzel bir organizasyon yapılmasını bekliyorduk. Zira bu olay Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin bir nevi mihenk taşıdır diyebiliriz…

Sn. Katip Demir, Salamis Ormanı’nda devam eden sözde kamp alanı içerisine bina yapımlarına neden Yeniboğaziçi Belediyesi olarak göz yumuyorsunuz? Çarpık yapılaşma artık son bulmalıdır…

Sn. Sefa Karahasan, sosyal medya hesaplarınızda aylık görüntüleme 40 milyona dayanmış. Görüntülemelerde Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kıbrıs öne çıkıyor. Tebrik ederiz. Kıbrıslı Rumların da sizi yorum yağmuruna tuttuğu görülüyor. Kolaylıklar diliyoruz.