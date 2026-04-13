Sn. Ünal Üstel, Hayat Pahalılığı ödeneğiyle ilgili yasa tasarısını komiteye çekme nedeninizi tansiyonu düşürme olarak açıkladınız. Ancak ortaklarınızın tepkisi ile genel kurulda nisap sorunu yaşama ihtimaliniz olacağı gibi görünüyor…

Sn. Ziya Öztürkler, Azerbaycan’a gidişiniz hükümet ortaklarınızdan YDP’de büyük bir rahatsızlık yaratmış. Acaba bu konuda Meclis’te yer alan partilere bilgi verilmedi miydi?

Sn. Hakan Dinçyürek, başarılı kalp cerrahlarımız, geçtiğimiz gün yine başarılı bir kalp nakli gerçekleştirmişler. Anlaşılan artık vatandaşlarımızın kalp ameliyatları için yurt dışına gitmesine gerek kalmadı…

Sn. Fikri Ataoğlu, parti genel sekreteriniz sayın Akpınar’ın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ödeneği yasa tasarısı konusunda partinizin görüşü alınmadığı için bu tasarıya destek vermeyeceğinizi belirtti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Sn. Zorlu Töre, torununuz Tuğlu Anka’nın dün yaş gününü aile içinde yaptığınız bir yaş günü organizasyonla kutlamışsınız. Allah onun yüzünü hep güldürsün. Sağlıkla nice yaşlar diyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’nin köklü kulübü Gençler Birliği’nin yeniden Süper Lige dönmesi için desteğinizi esirgemediğinizi biliyoruz. Umarız sezon sonunda istenilen hedefe ulaşılabilir…