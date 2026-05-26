Sn. Ünal Üstel, Meclis’in dünkü toplantısında kürsüde konuşma yaptığınız sırada konuşmanızda muhalefet milletvekilleri ile yaşadığınız gerginlik nedeniyle oldukça sinirlendiğiniz yüzünüzden anlaşılıyordu. Fazla sinir iyi değil…

Sn. Özdemir Berova, emeklilerin ödemeleri yapıldı, herhalde kamu çalışanlarına da ödemeler bugün yapılacaktır. Acaba Maliyenin kasasından bu ay ne kadarlık bir ödeme yapılacak?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçiliğin içinden gelen bir Tarım Bakanı olarak ülkemize uygun arpa çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan Ar-Ge çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre hangi arpa çeşidinin üretimine ağırlık verilmesine karar verildi? Umarız beklentileri karşılar…

Sn. Ahmet Latif, yaklaşık 6 yıldır süren bir kamu davasından dün beraat etmeniz çok güzel bir haber. Mahkeme çıkışı gözyaşlarınızı tutamayarak açıklama yapmanız, sizin suçsuzluğunuzu kanıtlar gibiydi…

Sn. Adil Onalt, hayvancıların ödenmesini beklediği süt paralarının dün itibariyle ödenmemesi nedeniyle hayvancıların bayrama harçlıksız gireceğini söylediniz. Umarız bugün ödeme yapılır…

Sn. Hüseyin Ekmekçi, annenizin yaklaşık 15 gün süren hastane süreci sonunda dün itibariyle taburcu olması oldukça sevindirici. Allah acil şifalar versin diyelim. Bayram öncesi bu haberle adeta bayram etmiş olsanız gerek…