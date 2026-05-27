Ayaklı Gazete’ye Gazimağusa’dan ulaşan duyarlı bir vatandaşımız dün sabahleyin uzun bir aradan sonra sabah yürüyüşü için kullandığı parkur olan Hendek bölgesindeki karşılaştıkları manzarayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Vatandaşımız, Arife arasını değerlendirerek sabah yürüyüşü yaptığını belirterek yayalar açısından sessiz, doğal ve güvenli parkur bulma imkânının nerdeyse sıfır olduğu Mağusa'da en güvenilir yer yine de Hendek olduğunu düşündüğü için burayı kullandığını söyledi.

Ancak bu güvenli parkurunda yağmurlardan dolay bozulduğunu ifade edere “Gel gör ki buranın zemini en ufak yağmurda işte böyle gördüğünüz gibi balçık tarlası. Araç girişi de açık tutulduğundan, bu fotoğraftaki gibi hödükler içeriye böyle dalıp lâstikleriyle kazıyarak, durumu daha da kötüleştiriyor. Benim kadar Atletizm hastası insan az bulunur, ancak Olimpik bilmem ne projesi yapıncaya dek nefes alan, suyu emen bir malzemeyle bu zemini insan ve ayak sağlığını destekleyecek bir forma kavuşturmak bu kadar mı zordur be yahu?” ” dedi.

Surların üst tarafından Aşıklar Yolu tepesine evvelki hafta tırın gittiğini, ancak yerine başka bir tırın geldiğini belirten vatandaşımız “Baskılayın bakalım Sur taşlarını baskılayabildiğiniz kadar. Bakayım kim becerip de oynatacak yerinden. Nasılsa kentte "dilediğin yere park et be gülüm" kuralı geçerli!” diyerek sözlerini tamamladı.