Sn. Tufan Erhürman, dün Meclis binası önünde yaşanan gerilime seyirci kalmayarak eylemcilerin yanına gidip onları sakinleştirip hükümet yetkilileriyle görüştürmeniz çok yerinde oldu. Zira olaylar daha da büyüyecekti…

Sn. Özdemir Berova, açıklamış olduğunuz yeni hayat pahalılığı ödeme şekli daha önce açıklamış olduğunuz yasa gücünde kararname içerisinde yer alan ödemeye yakın sanki. Bir yerde akıl oyunu yapıyorsunuz anlaşılan…

Sn. Hakan Dinçyürek, dün öğle saatlerine doğru basın açıklamasıyla sağlıkta grevi yasakladığınızı duyurdunuz. Ancak buna sağlıkta örgütlü sendikalar uymamış. Umarız bu süreçte sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar mağdur olmazlar…

Sn. Hasan Taçoy, bazı arkadaşlarınızla birlikte pazartesi günü arabuluculuk görevini üstlenerek sendikalara öneri sunmanız, bazı partililerinizi şok etti. Zira sizi muhalif kanatta biliyorlarmış…

Sn. Ahmet Latif, bölgenizdeki ilkokulların gerçekleştirmiş olduğu okuma bayramı etkinliklerine katılarak onların heyecanına ortak olmuşsunuz. Bu arada ‘keşke bende şimdi çocuk olsaydım’ dediniz mi?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, geçtiğimiz günlerde her iki gözünüzden bir operasyon geçirmişsiniz. İnşallah herşey yolundadır. Çok geçmiş olsun, size ihtiyacımız var…