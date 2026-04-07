Sn. Ünal Üstel, Azerbaycan ile yeni bir dönem başlandığı konusunda verdiğiniz demeç önemli. Ancak Azerbaycan ve diğer Türkmen devletlerin gelir düzeyi bizden çok aşağıda olduğunu unutmamak gerek…

Sn. Özdemir Berova, dün sendikaların yaptığı eylemde en çok size yüklenilmiş. Özellikle pankartlarda hep sizin resminiz ve isminiz ön plandaymış. Anlaşılan vatandaşları fena kızdırdınız…

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Antalya’daki Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası’nda göstermiş olduğunuz performans dikkat çekiciydi. Genç futbolcularımızda bile sizdeki yetenek yok vallahi…

Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını şeref tribününde izlemişsiniz. Bir Beşiktaşlı olarak son dakikada penaltı golüyle yenilmek sizi de üzmüş olsa gerek…

Sn. Ahmet Serdaroğlu, dün Meclis önünde yaşanan arbede sırasında fenalaşarak yere yığılmanız sonrasında Meclis revirinde tedavi görmüşsünüz. Geçmiş olsun…İnşallah önemli bir sorununuz yoktur.

Sn. Mehmet Nizam, ülkemizin uzun yıllardır Mart ve Nisan aylarında almadığı yağmurları bu yıl alması sonrasında çiftçilerin yüzü gülüyormuş. Ancak en büyük korkuları dolu yağış olması olasılığıymış. Siz ne dersiniz?