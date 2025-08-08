Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de gündemi sarsan sahte diploma olayı her geçen gün büyüyor. İnşallah bir ucu da ülkemiz üniversitelerine ulaşmaz. Zira geçen yılki sahte diploma vakası yükseköğretim sektörünü sarsmıştı…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz akşam Gazimağusa’da katıldığınız bir etkinlikte Namık Kemal Lisesi ile ilgili sorulan soruya verdiğiniz cevapta NKL’nin 2026 yılı Şubat ayında yeniden eski binasında hizmete başlayacağını söylemişsiniz. Hade hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Erhan Arıklı, yeni trafik kameralarının çalışmaya başlamasıyla birlikte hükümet olarak trafik kazalarını önleyebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa esas hedef maliyeye para kazandırmak mı?

Sn. Ali Adalıer, Polis teşkilatına son yıllarda yeni polislerin katılmasıyla birlikte emekliye çıkan polis sayısı da oldukça artmış diye duyduk. Acaba son 1 yıl içinde kaç polis emeklilik başvuruşunda bulundu?

Sn. Hüseyin Karavezirler, Cihangir Spor Kulübü olarak dünyada kullanılmaya başlanan GPS sistemini bu yıl ülkemizde de ilk kullanan takımlardan biri olmanız çok önemli bir gelişme. İnşallah faydasını göreceksiniz…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi sınırları içinde bulunan spor kulüplerinden Akdoğan Spor Kulübü’nün hafta sonu oynayacağı yarı final mücadelesi için takıma destek olacaksınız herhalde…