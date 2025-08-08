İnsan dış uzaya açılıp oralara sefer düzenlemek isterse bunu şu an kullandığı teknolojiyle yapamayacağı kesindir ama gelecek için planlanan iyon motorlarıyla da bu işi çözemez. Ucu bucağı belli olmayan uzayda ışık hızı bile hikâye. Eğer insanlık zaman kavramıyla oynamayı öğrenemez ise Güneş sisteminin dışına belki çıkar ama kendine en yakın galaksiye rüyasında gider.

Zamanı eğip bükmeyi öğrenmesi gerekir.Zamanı kendine çekmesini yahut itmesini öğrenmelidir. Mesele uzayda yolculuk yapmak değil yani bulunduğun yerden başka bir yere ve mekâna varmak için kendisinin sabit durduğu yerden zamanı kendine çekerek yahut iterek varabilmelidir. Yahut kurt deliği denilen zamana delik açıp istenilen noktaya bu şekilde ulaşmalıdır.

(Hasan Mullaoğulları)

Sayın bakanım affımıza sığınarak..son günlerde gündemde olan bu yapay zeka kameralarla ilgili hanımla anlaşamadık…size soralım dedik.. Şimdi düşünün hanımla seyahat ediyoruz duygusal bir anımıza denk geldi…hanım seni seviyorum dedi… bende seni seviyorum canım dedim ve aldım elini öptüm kamera bizi çekti biz ceza alırmıyız..çünkü siz dediniz araç içi durumlar da kontrol edilecek…

(İbrahim Güler)

Hiç kendimi düşünmediğim bir yerdeyim. Her gün Fatih Altaylı’nın mektuplarını dinliyorum. Bırakın on yılı, iki yıl önce biri bunu söylese asla inanmazdım. Mektuplar yalın ama güçlü. Seçilmiş kelimelerle, gündemi dağıtmadan özetliyor. Asıl gücü de burada: düşünülmüş, planlanmış, seçilmiş bir anlatı.

En “ilkel” kişisel iletişim aracı olan mektup, bugün dijital medyada güçlü bir kamusal iletişim biçimine dönüşüyor.

Bir diğer gücü ise, direniş aracı olarak kullanılması.

Gizli reklamlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim — ama onların da zekice kurgulandığını teslim etmek gerek.

(Yetin Arslan)

Doğruya doğru demek gerekir.

Bakanla farklı siyasi görüşte olabilirsiniz, ama bu kameraların, trafik canavarlarının korkulu rüyası olacağı kesin.

Yeter ki yazılan Cezalar da derhal bildirilip tahsil edilsin.

(Ülker Fahri)

DİNSİZİN HAKKINDAN İMANSIZ. GELİR :

Netenyahu nün Gazze ve Şeriada başlattığı şiddet, jenosid, hukuksuzluk ve katliamlar devam etmekte ve daha da şiddetlendireceği anlaşılmaktadır.

Dünya tarihinde benzeri görülmemiş yaşanmamış bir durumla karşı karşıyayız.

Buna karşı Dünya ülkeleri konuyu basit protestolarla ve nutuklarla geçiştirmektedirler.

Kimisi, namlu ucunda bir lokma ekmek için gayret sarf eder.

Kimisi kürsülerde nutuk çeker.

Böyle yumuşak protestolarla bu engellenemez.

Daha sert protesto ve eylemler gerekir.

Yoksa Netanyahu NİL ve FIRAT, DİCLE’Yİ ,kontrol edene kadar bu agresif durumunu sürdürecektir.

Ne yapılabilir :

Onlarca ülkeden Gazze'ye bir hava gıda koridoru başlatılmalıdır.

İsrail limanlarına giden gemilerin , gitmesi engellenmelidir.

TELAVİV ve Dünya Başkentlerinde , yüz binler aynı saate Trump ve Netanyahuyu protesto etmelidir.

Refah kapısındaki Tırlar periyodik motor çalıştırarak giriş teşebbüsünde bulunmalıdırlar.

Bir çok ülkedeki İsrail elçi ve personeli " Un grata " ilan edilmelidir.

İsrail malları boykot edilmelidir.

Farklı ülkelerdeki Yahudilere " Mahalle baskısı" uygulanmalıdır.

Yapılacak daha çok pasif ama etkili direniş yöntemi vardır.

Bunlar yapılmazsa, size intihar etmeden önce Hitler'in vasiyetinde yazdığı bir cümleyi hatırlatayım

(Yücel Dolmacı)