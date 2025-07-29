Sn. Ünal Üstel, partinizin cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Bu sıcak havalarda köy köy gezmek zor olsa gerek…

Sn. Hüseyin Çavuş, Hayan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği’nin Bakanlığınız önündeki tabutlu eylemi nasıl buldunuz? Umarız eskisi gibi araçlı eylem yapmayı planlamazlar…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, geçtiğimiz haftaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında yapmış olduğunuz yeni düzenleme konusunda gelinen son nokta nedir?

Sn. Kudret Özersay, partinizin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklayacağı karar merakla bekleniyor…Acaba aday mı çıkaracaksınız? Yoksa bir adayı mı destekleyeceksiniz…

Sn. Revin Güler, Girne Kaymakamlığı olarak son günlerde sorumluluk alanlarınızdaki inşaatlarda denetim yapmanız çok yerinde bir karar. Ancak dikkat edin sıcak çarpması olmayın…

Sn. Hasan Sefaoğlu(Galatasaraylı Hasan), takımınızın Osimhen transferi sonrasında kaleye nasıl bir takviye yapmalı?