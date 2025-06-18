Mesajınız var

Sn. Ersin Tatar, dün basına kapalı gerçekleşen Meclis oturumunda Kıbrıs Sorunu ile ilgili gelişmeler hakkında milletvekillerini bilgilendirirken, neden milletvekillerinin soru sormasına izin vermediniz?

Sn. Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi’nin açılışı için tarihte vererek oldukça iddialı konuştunuz. 15 Kasım’da açılışı olacağını söylediğinize göre herşey yolunda gidiyor demektir…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülke genelinde Kolejlere yerleşenlerin çoğunluğun devlet okulu çıkışlı olduğu Bakanlık tarafından açıklandı. Ancak Lefkoşa’da ağırlık özel okullardan katılanların kazandığı görüldü. Bunun sebebi nedir?

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi sınırları içindeki plajların büyük çoğunluğunun deniz suyu analizlerinin temiz çıktığını açıkladınız. Anlaşılan belediyenin ısrarlı çalışmaları meyvesini verdi…

Sn. Gürsel Uzun, Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintilerinin son günlerde sık sık olması vatandaşları oldukça kızdırmış. Kıb-Tek olarak bu kesintilerin sebebini kamuoyuyla paylaşmanızda fayda var…

Sn. Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ’ye kayıtlarda KKTC vatandaşlarına uygulanan indirimler ailelere umarız biraz nefes aldırır. Ancak dövizin her geçen gün artması işlerini zorlaştırıyor…