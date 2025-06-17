Sn. Ünal Üstel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yaptığı açıklamada ülkede toplam 268 adet sığınak olduğunu açıkladı. Ancak vatandaşların bu sığınaklardan bir haber olduğu bildiriliyor. Bu konuda bilgilendirme yapmakta fayda var…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, dün ilk ve orta eğitimde karneler verilerek yaz tatiline başlandı. İnşallah yaz tatili boyunca Eğitim Bakanlığı olarak tatile çıkmak yerine okullardaki eksiklikleri giderebilirsiniz…

Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa Çevre Yolu’nda aydınlatmaların takılması için bugünden itibaren çalışma başlatılıyormuş. Keşke bunun yerine bozuk yolların düzeltilmesine para harcansaydı…

Sn. Murat Şenkul, Girne Kordonboyu’na park yapmanın ücretli olması çevre düzeni için güzel bir adım, ancak ilerleyen günlerde bölge için trafik sorununu artıracak gibi…

Sn. Güven Bengihan, kamuda ek mesailerin cumaya kadar ödenmemesi durumunda ‘ek mesaiye’ kalınmayacağını duyurdunuz. Çok iyi olur, zira bütçedeki kamburlardan biri de ek mesailerdir…

Sn. Meryem Çavuşoğlu Özkurt, geçtiğimiz gün doğum gününüz nedeniyle özellikle müdürü olduğunu BRT çalışanlarından adeta mesaj yağmuruna tutulmuşsunuz. Anlaşılan personeliniz sizi çok seviyor…