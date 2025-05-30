Sn. Ersin Tatar, ısrarla mülkiyet konusunda Rum tarafının yaptığı baskı nedeniyle görüşmelerde ilerleme olamayacağını söylüyorsunuz. Ancak bizce bu konuda karşılıklı diyalog kurulması daha faydalı olacaktır…

Sn. Ünal Üstel, ülkemizin duayen turizmcisi Aziz Kent’in geçmişte shuttle servisler konusunda ortaya koyduğu fikirleri hayata geçirme çabanızı takdirle karşılıyoruz. İnşallah her şey planlandığı gibi ilerler…

Sn. Erhan Arıklı, yıllar önce Telekomünikasyon Dairesi’nin fiber optik kabloyla her eve hızlı internet sağlaması için başlatılan çalışmalar neden rafa kalktı? Bu konuda engel neydi?

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak Girne Kalesi’nin arkasında yaptığınız çalışmanın mahkeme kararıyla durdurulmuş olması moralinizi bozmuş olsa gerek. Ancak unutmayın iyiler her zaman kazanır…

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu olarak İstanbul’da katılmış olduğunuz 12. Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı’nda önemli temaslarda bulunmuşsunuz. Bu arada ülkemizde yapılması planlanan Av ve Doğa sporları Fuarı’nın zamanı belli oldu mu?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu olarak okullar düzeyinde Türkiye’de önemli başarılar elde edilmesi nedeniyle oldukça büyük gurur yaşamışsınız. İnşallah devamı gelecektir…