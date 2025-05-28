Sn. Ünal Üstel, parti olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi için nasıl bir karar vereceğiniz partilileriniz arasında merakla bekleniyor. Ersin Tatar’a mı destek verilecek yoksa yeni bir aday mı çıkarılacak?

Sn. Özdemir Berova, dün ülkemizde bulunan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşme imkanınız oldu. Acaba nasıl bir tavsiyede bulundu? Herhalde Maliye’nin açığının kapanması için tavsiyelerde bulunmuştur…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizde son yıllarda küçükbaş hayvanlarda görülen ve her geçen gün artan çiçek hastalığı konusunda yine son günlerde bir artış olduğu görülüyor. Umarız çok büyük kayıplara yol açmaz…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durarak yatırımlarınıza devam ediyorsunuz. Son olarak belediyenizin araç filosu bünyesine bir greyder daha kazandırmışsınız. Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üçlü görüşmeye katılmayacağını bildirmesini sert bir dille eleştirmişsiniz. Gerçekten de görüşmeye gitmezsek bizi kim muhatap alacak?

Sn. Hasan Sertoğlu, Haziran ayı içinde gerçekleştirilecek olan Futbol Federasyonu genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olacak mısınız? Yoksa bu kadar yeter mi diyorsunuz? Hayırlısı olsun…