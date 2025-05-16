Sn. Ünal Üstel, dün düzenlediğiniz basın toplantısıyla 3 yıllık hükümet döneminizdeki icraatlarınızı basın mensuplarıyla paylaştınız. Bu 3 yıllık döneminizde en çok hangi bakanınızın çalışmalarından memnun kaldınız?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Çarşamba günü Yenierenköy’de meydana gelen öğrenci otobüsü kazasıyla ilgili bakanlık olarak bir soruşturma yapıyorsunuzdur herhalde. Bizce taşımacılık konusunda bir denetim mekanizması oluşturmanızda fayda var…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünyada varil petrol fiyatları düşmesine karşın ülkemizde fiyatlar düşmedi. Hatta yükseldi. Acaba ilerleyen günlerde bir düşüş olur mu?

Sn. Hüseyin Çavuş, ülke genelinde kurak bir kış mevsimi sonucunda birçok bölgede arpa – buğday hasadı neredeyse yapılamayacak kadar az durumda. İnşallah tohumluk sıkıntısı yaşanmaz…

Sn. Hasan Sefaoğlu, takımınız Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nın rahatlıkla alması sonrasında şampiyonluk kupasını da Pazar günü alması bekleniyor. Bu şampiyonlukta sizce en büyük katkı kimden geldi?

Sn. Murat Şenkul, Girne bölgesinde adım adım tüm bölgeleri asfaltlamaya devam ediyorsunuz. Allah kolaylık versin. Herhalde artık kanalizasyon tarzı alt yapı çalışmaları yapılmayacak…