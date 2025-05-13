Sn. Ünal Üstel, ülkemizde her geçen gün artan silahlı saldırı olaylarının önüne geçmekle ilgili hükümet olarak bazı önlemler almanızda fayda var. Silahlı saldırılarda kullanılan silahlar adaya nasıl giriyor mutlaka araştırılmalı…

Sn. Erhan Arıklı, gerek deniz yoluyla ülkeye girişlerde gerekse havayoluyla ülkeye girişlerde denetimlerin sıklaştırılması şart. Zira her önüne gelen silahlı saldırı yapıyor…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, öğretmen sendikalarının dün Eğitim Bakanlığı’nda yaptığı oturma eylemiyle yeni öğretmenlik sınav tüzüğüne karşı olduklarını ortaya koydukları görülüyor. Keşke ben yaptım oldu yerine uzlaşarak bazı şeylerde değişikliğe gidilse…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, 26'ncı kez düzenlenen Büyükkonuk Eko Gün etkinliği yine bölgenize çok güzel bir canlılık getirmiş. Bu arada havanın biraz sıcak olması ise eko güne katılanları biraz etkilemiş galiba…

Sn. Adnan Doğruyol, başkanlığını yaptığınız Lefke Kulübü’nün 11 yıl sonra Kıbrıs Kupası’nı yeniden müzesine götürmesi bölgenizde coşku seline dönüşürken, sizin başkanlığı bırakacağınız haberi moralleri bozmuş. Ama sağlık herşeyden önemli diyoruz…

Sn. Çilem Dağıstanlı, Büyükkonuk Eko Gün etkinliğinde giymiş olduğunuz tarihi kıyafet size oldukça yakışmış. Acaba bu kıyafet ne zamana ait bir kıyafetti?