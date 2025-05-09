Sn. Ünal Üstel, son günlerde sık sık Ankara’ya gitmeniz ve Mali İşbirliği Protokolü üzerinde çalışmanız dikkat çekiyor. Anlaşılan Türkiye artık desteği verirken ince eleyip sık dokuyor…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yaptığınız görüşmeler ülkemiz ekonomisi için umarız hayırlara vesile olur. Zira Avrupa ve Ortadoğu kapılarının kapanması sonrasında tek umut Avrasya ülkeleri kaldı…

Sn. Dursun Oğuz, ülkemizde birçok yabancının yıllardır vatandaşlık beklemesi nedeniyle, paravan evlilik olayları artmış diye duyuyoruz. Hatta bunun son örneği sosyal medyadan yapılan duyuru olsa gerek…

Sn. Hayri Orcan, Tatlısu Belediyesi olarak lavanta bahçesinin ardından oluşturduğunuz Gül Bahçesi’nde ilk hasadı dün yapmışsınız. Hayırlısı olsun, bir cittaslow belediyesine uygun projeler yapmanız takdir alıyor…

Sn. Hasan Gazioğlu, Hülya Avşar Cup’ta 7-70’e her yaşta zevkli maçlar devam ediyormuş. Dün itibariyle turnuvaya ismi verilen Hülya Avşar hanımefendide Turnuvaya katılım göstermiş. Hayırlısı olsun…

Sn. Hüseyin Kıral, oğlunuz Çağrı’nın yaşamış olduğu sağlık sorunu spor kamuoyunu derinden üzdü. İnşallah en kısa zamanda toparlayarak spor camiasına geri dönecektir. Acil şifalar dileriz…