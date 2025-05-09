Konuşmasında Papa Franciscus'u anan Papa Leo, diyaloglarla köprülerin kurulması gerektiğini belirtti.

Uzun yıllar görev yaptığı Peru'ya özel selam gönderen Papa 14. Leo, acı çekenlere yardım eden bir Kilise için birlikte yürüyeceklerini söyledi.

-Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li papası Prevost kimdir?

Dün Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost, Arjantinli Papa Francesco'dan sonra Amerika kıtasından gelen ikinci, ABD'den ise ilk papa. Prevost'un ailesinin kökenleri ise Fransa, İtalya ve İspanya'ya dayanıyor. Kendisi de aynı zamanda, uzun yıllar görev yaptığı Peru vatandaşlığına sahip.

Katolik Kilisesi'ne bugüne kadar ABD'li bir ismin liderlik etmemesi, bu ülkenin jeopolitik gücünden kaynaklanan bir "tabuyla" açıklanıyordu.

Prevost'un bu göreve gelmesinde ise hem aile geçmişi hem Latin Amerika gibi Katolik nüfusun yüksek olduğu bir bölgeyi iyi tanıması hem de Vatikan hiyerarşisinde üst düzey görevlerde bulunması etkili görülüyor.

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te ABD'nin Chicago kentinde, Fransa ve İtalya kökenli Louis Marius Prevost ile İspanya kökenli Mildred Martínez'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Çocukluğu ve gençliği ABD'de geçti; Aziz Augustinus tarikatına bağlı bir ruhban okulunda okudu, Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'nde matematik ve felsefe eğitimi aldı.

Chicago'daki Katolik İlahiyat Birliği ilahiyat bölümünden mezun olduktan sonra ise 27 yaşında Papalık Aziz Thomas Aquinas Üniversitesi'nde Kilise Hukuku eğitimi görmek üzere Roma'ya geldi.

1985'ten itibaren ise uzun yıllar Peru'da yaşadı, misyonerlik ve başpiskoposluk yaptı. 2015'te Peru vatandaşlığı da aldı.

2015'te, Arjantinli Papa Francesco tarafından Peru'nun Chiclayo piskoposu olarak atandı.

2023'te Papa Francesco tarafından önce başpiskoposluğa, ardından da kardinalliğe getirildi.

Aynı yıl, dünya çapındaki piskopos adaylıklarını inceleyen Vatikan ofisinin başına getirildi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanı oldu.

Bu üst düzey görevlerinin, Katolik Kilisesi hiyerarşisinde tanınmasını sağlaması nedeniyle papa seçilmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

-Leone adını neden seçti?

Prevost aynı zamanda, 13. yüzyılda kurulan Aziz Augustinus tarikatından da ilk papa.

Vatikan basın ofisi, Prevost'un papalık ismi olarak 14. Leone'yi seçmesini de, bu ismi seçen son papanın "kilisenin modern sosyal doktrinini" başlatan 13. Leone olmasına bir atıf olarak açıkladı.

Basın sözcüsü Matteo Bruni bu seçimi aynı zamanda, "yapay zeka döneminde" insanlara ve işlerine "tesadüfi olmayan bir referans" diye niteledi.

Peru'da başpiskoposluk yaptığı dönemde, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel taciz skandallarının yönetilmesiyle ilgili eleştiri de aldı.

Kendisi piskoposluk görevine gelmeden önce iki rahip tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen bir kadın, Prevost'u soruşturmayı kötü yönetmekle ve rahiplerden birinin ayin yapmasını engellememekle suçladı.

Piskoposluk yönetimi ise Prevost'un herhangi bir örtbas etme girişimine karıştığı iddialarını reddetti.

-Papa Francesco ile yakınlık

Papa Francesco'nun 21 Nisan 2025'te ölümünün ardından yapılan analizlerde, yeni papa seçiminde Francesco'nun reform girişimlerine destek verenler ile karşı cephedeki muhafazakarlar arasında bir çatışmadan söz ediliyordu.

Prevost içinse "orta yoldan" bir alternatif yorumları da yapılıyordu.

Prevost, son yıllarda Vatikan'daki görevlerinde Papa Francesco'nun önemli reformlarından birinin de idaresindeydi.

"Devrim" olarak yorumlanan bir adımla, piskopos atamalarından sorumlu ofise üç kadın atandığında yönetimde Prevost vardı.

Vatikan uzmanları, Papa Francesco'nun "Prevost'a güveninin tam olduğunu" söylüyor.

Prevost'un özellikle yoksullar ve göçmenlere yakınlık gösterilmesi gibi konularda Francesco'nun "devamı" niteliğinde olduğu yorumları yapılıyor.

-Yeni Papa, ilk konuşmasına "Barış sizinle olsun" diyerek başladı

Prevost da 8 Mayıs 2025 akşamı Papa 14. Leone olarak yaptığı ilk konuşmasında Papa Francesco'yu andı.

Papa olarak kalabalığa ilk hitabına "Barış sizinle olsun" diyerek başlayan Prevost, "Papa Francesco'ya teşekkürler" dediğinde meydandan alkışlar yükseldi.

Prevost konuşmasında diyalog ve köprüler kurulması, barış mesajları da verdi. İtalyanca başladığı konuşmasına daha sonra İspanyolca birkaç cümle de ekledi.

Yeni Papa, geçen ay selefinin hayatını kaybetmesinden sonra Vatikan'ın yayın organlarına verdiği söyleşide de Francesco'nun göçmenlere, mahkumlara yakınlığını övmüştü.

Provost burada ayrıca, Francesco'nun ABD'de göçmenlerin toplu sınır dışı edilmeleri uygulamasına karşı geçen Şubat'ta yazdığı mektuba da destek verdi.

7 Mayıs'ta başlayan papa seçimi öncesinde toplantılar yapan kardinaller, 6 Mayıs'taki son toplantıda, "Papa Francesco'nun yürüttüğü reformların birçoğunun ileriye taşınması gerektiğini" söylemiş, bunlar arasında istismara karşı mücadele, ekonomik şeffaflık, Vatikan hiyerarşisinin yeniden düzenlenmesi, birliktelik, barışa bağlılık ve çevreye özen gibi başlıkları saymıştı.

"Savaşların, şiddetin ve güçlü kutuplaşmaların yaşandığı bu dönemde, merhamet, birliktelik ve umut sunan manevi bir rehbere ihtiyaç duyulmaktadır" diyen kardinaller tarafından seçilen Prevost'un papalık görevinde bu konulara yaklaşımı da dikkatle izlenecek.