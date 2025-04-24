Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve yeni Cumhuriyet Meclisi binasının açılışı için tarih belirlendi diye biliyoruz. Herhalde son 10 gün içinde son düzenlemeler yapılacak. Kolay gelsin…

Sn. Olgun Amcaoğlu, dünya piyasasında neredeyse son bir ay içinde varil fiyatı yüzde 20 düşen petrol fiyatlarına karşın ülkemizde dün itibariyle akaryakıt fiyatlarına zam yapılması herkeste şaşkınlık yarattı. Yapılan zamla ilgili bir açıklama yapılacak mı?

Sn. Özdemir Berova, bütçede yaşanan açık ve Maliye’nin kasasının boşalması nedeniyle elektrikten sonra akaryakıta da zam yapıldığı iddiaları var. Söylenildiği gibi kasa tam takır mı? Yoksa bu geçici bir durum mu dersiniz?

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşların verdiği tepkilere duyarsız kalmayarak bazı ölümlerde ihmal var iddialarını araştırmak için bakanlık olarak soruşturma başlatmanız çok yerinde…

Sn. Salih Ersangil, Jeoloji uzmanı olarak dün İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik deprem sonrasında o bölgede daha da büyük olabileceği iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sn. İbrahim Mısırlıoğlu, takımınız K.Kaymaklı’nın A2 Liginde şampiyonluğa ulaşması sonrasında A takımınızın yeniden Süper Lige dönmesi için camia olarak tek yürek olmuşsunuz. Bol şanslar…