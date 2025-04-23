Sn. Ersin Tatar, ülkemizin kanayan yarası haline gelen trafik kazaları konusunda devletin başı olarak masaya elinizi vurmanızda fayda var. Zira yıllardır yapılacağı açıklanan yeni Girne-Değirmenlik anayolu bitirilemediği için can almaya devam ediyor…

Sn. Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı uhdesinde olan Girne-Değirmenlik Dağyolu’nun kötü hali yine iki cana mal oldu. Bu konuda neden bir çalışma yapılamıyor? İrade ortaya koymanız ve bu yolun bitirilmesi bekleniyor.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde bir öğrencilin İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmaması olayına Bakanlık olarak bir soruşturma başlattınız mı? Yoksa bu konuda sinda gülle geçsin politikası mı izliyorsunuz…

Sn. Tufan Erhürman, vallahi maşallahınız var, yaşınız 50’lilerde olmasına karşın çok güzel çiftetelli oynuyorsunuz. Aman nazar değmesin diyelim…

Sn. Devrim Barçın, kamu maliyesiyle ilgili dün Meclis’te yapmış olduğunuz konuşmada iki aydın maliyenin 1 milyar TL açık verdiğini söyleyerek Kamu Maliyesi’nin battığını belirttiniz. Yani bunun anlamı nedir?

Sn. Metin Menekşeli, takımınız Mormenekşe’nin süper lige çıkması sonrasında gelecek sezon için çalışmalara erken başladığınız ve hatta futbolcu izlemek için Pazar günü İskele’de olduğunuz bildirildi. Hade hayırlısı…