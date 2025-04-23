Meclisi izliyorum:

Başkan CTP, katip CTP,

Konuşanlar CTP, dinleyenler muhalefet, salonda nöbetçi Bakan dışında 1 tane Yasemin hanım bulunuyor. UBP, YDP ve DP den vekil salonda yok.

Ben yorum yapmayacağım, sizler karar verin bu ülkenin nasıl ve ne şekilde yönetildiğine.

(Hasan Hüda Ecer)

100 yıldır bu adada mücadele ettik. İngiliz sömürge idaresine karşı direndik, Rumlara karşı direndik. Evlerimiz okullarımız, camilerimiz yıkıldı yakıldı. Tırnaklarımızı geçirdiğimiz bu toprakları vatan bildik kopmadık.. Açlık yokluk yoksulluk çektik pes etmedik. Ne dilimizden ne de dinimizden vazgeçtik.

Ne yazık ki yaranamadık. Anlamak istemediler. İşlerine gelmiyor aslında. Türkiyeden üst düzey bir zat “kıbrıslı türkleri rumluktan kurtaramadık” der

Öteki taraftan papaz kıbrısı türklerden kurtarmak için mücadele etmek lazım” der. Bir başka hadsiz zat” kıbrısa ikinci bir harekat yapmak lazım der. Bir şey deyim mi, hepiniz hadsizsiniz.

Bu toplum varlığını kendi kültürü, inanç biçimleri çerçevesinde mücadelesini ve varlığını sürdürecektir.

Demek ki mücadelemiz ve duruşumuz çok doğrudur ve rahatsız etmiştir ki bu saldırılara maruz kalıyoruz.

Meyve veren ağaç taşlanır… diyerek yılmadan yolumuza devam edeceğiz.

(Ahmet Özant)

NE İMAMA NEDE PAPAZA UYABİLDİK:

Türban konusunda yaratılan durum birazda abesle iştigaldi.

Hiçbir dini kitabta Türban ve bağlanış şekli tarif edilmez.

Kur'an, baş örtüsü konusunda " KADINLAR ' der, " ÇOCUKLAR " demez.

İnsanın hür iradesini kullanma yaşı 18 dır.

Bu nedenlerle, bizim Hükümet, bu izahatı yaparak , orta egitimde türbanı kıyafet tüzüğüne almaycağı iradesini gösterseydi ,bu anlayışla karşılanacaktı diye düşünürüm.

Ben görevdeyken, TC dört farklı siyası parti ve görüşle çalıştım. CHP, AP, MHP ,.RP

Hiçbiriyle bir sorun yaşamadım.

Çünkü temel hedef Kıbrıslı Türklerin menfaatları idi. Fikir ayrılıkları oldu, ancak bunları ortak anlayışla çözdük.

Hal böyle iken , İMAM EFENDİ, ölüleriniz yıkanmaycak demiş.

Yıkanmasın. Kıbrıs toprağı yıkanmamış sehitlerin mezarları ile doludur. En üst mertebede budur.

PAPAZ EFENDİYE GELİNCE:

Türkleri Adadan kovacağım demiş, Papazdan daha papazlar, bu tercüme hatasıdır, işgal güçlerini kovacayım demiş.diye düzelttiler.

İşgal güçleri dediği Türk askeri.

Garantı anlaşmasına dayanarak, Makariosun da müdahale ediniz, talebine uyarak gelmiş. Bu sürede askerin çekilmesi maddesi de dahil, Türkler, Rum tarafına 17 öneri sundu. Papaz efendi bunlara. hep OXİ dedi. ( Rolandisin demeci")

Papaz efendi, işgal gücü dediği askerleri gönderince, ne yapacak :

Kıbrıslı Türkleri bağrına basıp, eşit vatandaşlarsınız mı diyecek?

Yoksa Meclislerinde oy birliği ile alınmış üç ENOSİS kararını mı uygulaycak. Yoksa;

Kendinden önce Piskoposların. dediği gibi,

EN İYİ TÜRK ÖLÜ TURKTÜR mü diyecek.

Bir, konuyu iyice analiz etmeden ve realist, mantıklı düşünmeden, konuşursanız, hem seviyenizi düşürür, gülünç durumda kalırsınız ve Halkınıza da zarar verirsiniz.

(Yücel Dolmacı)

Geçen gün Larnaka Havalimanı'nda sistem arızalandığı için gevşek gevşek espri yapıp istifa edeceğini söyleyen ulaştırmaya uzaktan bakanı, ölüm yolu olarak adlandırılan ve yıllardır tek bir çivi çakılmayan yolda 2 can daha yitip gitmesine rağmen halen o koltukta oturmaya devam edecek mi?

(Ahmet Vamık)