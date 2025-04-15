Sn. Ünal Üstel, adınız son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile anılmaya başlanmış. Acaba bu konuda bir niyet var mı?

Sn. Özdemir Berova, mahkeme emri ile yürütmesi durdurulan zamlı seyrüsefer harçlarından mağdur olan vatandaşlar varken halen daha online sistemde yeni harçların işleme girmediği iddia ediliyor…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’daki diplomasi forumunda yaptığınız görüşmelerde KKTC’nin tanınması ile ilgili bir ışık gördünüz mü?

Sn. Tevfik Direnç, emekliliğe ayrılmanız sonrasında siyasete Halkın Partisi’ne katılarak başlamışsınız. Hadi hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Mehmet Nizam, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Çiftçiler Birliği genel kurulunda yeniden başkanlığa aday olacak mısınız? Ya da başka aday var mı?

Sn. Hatice Düzgün, dün katıldığınız Bayrak Radyosu’ndaki programda çocukluk günlerinize dair anlattıklarınıza göre gerçekten de toplum olarak anaerkil bir toplumuz…