Sn. Ersin Tatar, BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirilecek kişinin Angelina Holguin olacağını söylediniz. Bu gerçekleşirse bir ilerleme olmasını bekleyebilir miyiz?

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak yaptığınız çalışmalarda ülkemizde kuraklığını ne oranda olacağı tahmininde herhalde bulunabilirsiniz. Zira havaların ısınmasıyla birçok bölgede ekinler kurudu…

Sn. Erhan Arıklı, dün Meclis’te yapmış olduğunuz konuşmada Limanların özelleşmesini beklediğiniz için yatırım yapılmadığını açıkladınız. Ancak çalışanların kötü koşullar nedeniyle çalışma şevki kalmadı…

Sn. Özdemir Berova, mart ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde maaş ödemeleri için yeniden iç borçlanmaya gidilecek mi? Yoksa Mart ayıyla birlikte yerel gelirlerde artış olduğu için buna gerek duyulmayacak mı?

Sn. Halil Kasım, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak geleneksel olarak düzenlenen Serdarlı Sestalar Festivali için yavaş yavaş hazırlıkların sonuna gelindi herhalde. Bayram sonrasında yapılacak festivalin oldukça dolu olduğu söyleniyor.

Sn. Selim Özmenek, müdürü olduğunuz Lefkoşa Suat Günsel İlkokulu’nun Küçükler Atletizm Şampiyonası Lefkoşa bölgesindeki yarışlarda kürsüye ambargo koymuş. Başarılarınız daim olsun…