Çok konuşan boş konuşanlara brifing olsun.

-Bazen susuyorsam karşımdakilerin susmaktan daha değerli bir şey söyleyemediklerindendir.

-Konuşmayı sanat sayanlar boş konuştuklarını anlamadıkları sürece, Karşılarındakinin suskunluğunun asalet olduğunu anlayamazlar

-Konuşmak anlatmaktır. Anlattığını kendi bile anlamayan inandırıcı olmak bir yana komik olduğunun farkına bile varamayacak kadar kendinden geçenlerdir..

-Ve en önemlisi konuşupta aptallığınızı belli etmektense susup aptal sanılmadığınızı düşünmek daha iyidir.

-Yine de hiçbir düşüncenize katılmasam bile düşüncelerinizi söyleme özgürlüğünüzü savunurum. yukarıdaki dört madde haricinde

(Hüseyin Cumaoğlu)

Bütün siyasi stratejisini, sistematik olarak yok edilen Kıbrıslı Türk nüfustan nefret etmek, onlara en ağır hakaret ve küfürleri etmek ve bunun üzerinden kendi seçmeninden itibar kazanmak üzerine kurgulamış bir bakan var bu memlekette.

Nasıl ki herbokolog diye bir kelime var, bu da herbokobakanolog.

Hatta herbokobakanefretolog

Adeta bir başbakan edasıyla, ilgi alanı olmayan tüm konularda Kıbrıslı Türklere, kadın erkek demeden hakaret etmeyi, nefret kusmayı misyon bellemiş hadsiz bir zübük siyasetçi.

Ne medoş lalesi, ne Hollanda lalesi ne de şakayık lalesi. Ben kendisini tüm zamanların göt lalesi bakanı seçiyorum.

Kıbrıslı Türk ve tarih affetmez bu yapılanları ve yaşanılanları.

Onu da affetmez, onun bu mevkilere gelmesine ve bu hakaretleri etmesine vesile olup sessiz kalanları da.

(Cenk Özdağ)

Bana göre ülkemdeki son durumu özetleyecek olsam ;

“İllegal bir şekilde , legal bir hayat yaşamaya çalışıyoruz…” derim.

Geldiğimiz durum içler acısı bile değil…

(Özcan Saygı)

Sezarın hakkını Sezara teslim etmek gerekir , Türkiye'de yaşanan bu siyasi durumun faturasını keserken sadece AKP'ye faturalandırma yapmak haksızlık olur. Bugünlere gelinmesinde CHP politikalarındaki yanlışlıklar nedenlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Rahmetli Deniz Baykal"ın, Kılıcdaroğlu'nun ve Özgür Özel'in büyük yanlışlıkları vardır. Şimdi Toplanan genç kalabalıklara hitap ettikten sonra yok iyi konuşma yapmış yok bilmem ne, öncesinde 1 çuval inciri berbat ettikten sonra ödenecek bedel dağlar kadar büyüdükten sonra istersen 40 gün 40 gece durmadan konuş. Bu yaptıklarını en azından geçen yerel seçimlerden CHP birinci parti çıktıktan sonra yapmış olsa bugün ne İmamoğlu nede diğer belediye başkanları içerde olmayacaklardı.

(Hasan Mullaoğulları)

AKP iktidarıyla yaşanan sorunları, AKP’nin Kıbrıs üzerinde uyguladığı ‘mühendislik’ Değil 50, 150 yıl da geçse içinde yaşadığı topluma saygısı olmayan, yaşadığı ülkenin kültürünü ve insanların yaşayış biçimini benimsemeyen, sevmeyen faşist ve ırkçı zihniyetteki kan emici sülükleri kabullenmeyeceyik... İnsanları Türkiyeli/Kıbrıslı, dindar/dinsiz diye ayrıştırarak beslenen bu azgın ve ırkçı sülüklerin bu topraklarda yeri yok... Bu ülkeye nereden gelmiş olursa olsun, saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaşamını sürdüren kimseyle bu halkın bir sorunu olmadı olmayacaktır da... Bölücü zihniyetler ise yallah Arabistan'a...

(Ahmet Vamık)

Okullarımızın en büyük sorunu disiplin sorunlarıdır... Disiplin sorunlarını çözersek, öğretmenleri konuşabiliriz... Sınav geçme tüzüğü öğretmenin saygınlığını korumalı, bakanlar kurulu kararı ile sınıf geçme, diploma verme durdurulmalı!.. Ortaokullarda üzüm üzüme baka baka kararır durumu vardır, yetiştirilebilecek bir çok çocuk yok edilmektedir, özellikle kız çocukların bunun en çok mağdurudur!..

(Emre Özkan)