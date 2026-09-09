30 yılda yapılmayan işleri birkaç yıl içinde başardınız ha?

Darılmaca yok ama söyleriz de acı olur içinizde sancı olur yutkunursunuz ama bir türlü gırtlağınızdan çıkaramazsınız tıpkı benim onun ötekinin yani vatandaşın şu sizin çöplüğünüzden çıkan duman ve içeriğindeki karbon monoksit , karbon dioksit kükürt dioksit ,hidrojen siyanür,dioksinler ve fuanalar ve daha bilimum zehirli atık kokteylinin kokusunu

gırtlağımızdan çıkaramadığımız gibi.

Hani Dikmen çöplüğünü kapattınız ve Güngör çöplüğünü açtınız ve artık burada Dikmendeki çöplükte olduğu gibi biriken çöp yığınlarını ilkel yöntemlerle yakarak yok etmeyecek ve modern tesislerde işleyecektiniz , hani nerde bu tesisler ? 2günden beridir nedir bu ortalığı saran dumanın nedeni?

Nefes alıp veremez olduk ,boğazımız yanıyor ortalığı kesif bir koku ve duman sarmış pek sayın yetkili hangi telden çalıyor?

Onun mu akordu bozuldu yoksa hepten topyekün bir disonans mı var?

30 yılda yapılmayanı yaptık diyorsunuz ama bir çöplük işini halledemediniz ,vallahi bilemedim bu nebiçim bir hal.

(Hasan Mullaoğulalrı)

Ne seksenlermiş arkadaş... 80'ler yapay zeka paylaşımı yapanların çoğu anladığım kadarıyla o yıllarda çocuktu. 1985'te çekilmiş gerçek fotoğrafını paylaşanı da görmedim. Trend olunca havalı ama gerçek fotoğrafın izahı yok.

(Mehmet Ekin Vaiz)

Çok yakın zamanda tartışmıştık güvenliği.

Birileri ısrarla “Bu ülke güvenlidir” demişti.

“Güvenlik sorunu siyasidir” diye söylemiştik, pek çoğumuz...

Belki yeniden anlatmak gerekiyor.

Bir sorunun “siyasi” olması ne demektir?

Çünkü “siyasi” dediğiniz zaman, sanki meseleyi partiler arasındaki bir rekabete çekmişsiniz gibi anlaşılıyor.

Öyle değil.

Bir sorunun siyasi olması, o sorunun yönetme biçimiyle ilgili olmasıdır.

Aldığınız ya da almadığınız kararlarla…

Koyduğunuz ya da koymadığınız kurallarla…

Yaptığınız ya da yapmadığınız denetimlerle…

En önemlisi, taşıdığınız sorumlulukla ilgilidir.

İradenizle…

Çapınızla…

Ciddiyetinizle…

(Cenk Mutluyakalı)

Amerika’daki Burning Man festivalinden sonra ülkemize turist yağdıran Burning Car ateşi dün akşam yakıldı! Güvenli ülkemize akın akın turist gelmesi bekleniyor!

Güzelim ülkemizde eskiden barış ateşleri yanardı şimdi kundaklama ateşleri yanar

(Hamit Sakallı)

Bir zamanların CENNET adası resmen CİNNET adası oldu

30 Ağustos'tan itibaren sadece 8 günde;

-Gemi battı 14 kişi hayatını kaybetti 14 kişi aranıyor (eğer rakamlar doğru ise)

-Güngör çöplüğü yine alev alev yandı ve zehirlendik

-81 yaşındaki adam yaya geçidini yavaş geçti diye dayak yedi

-20 yaşındaki bir şahıs 10 metreden aşağıya atıldı

-Bir kadın eski eşi tarafından bıçaklanarak katledildi

-Turist 18 ve 19 yaşındaki 2 şahıs oto galeriyi kundakladı.

Eğer hala daha birileri "bu ülke tamamdır" diyebiliyorsa aklına şaşarım

Yarını ne olacak diye merakla bekliyoruz!!!

(Ufuk Çağa)