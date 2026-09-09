Sn. Tufan Erhürman, mevkidaşınız Nikos Hristodulidis BM Genel Sekreteri ile yapılacak üçlü görüşmeden önce en az 2 kez daha görüşme yapmanızı bekliyormuş. Sizce bu görüşmelerden bir sonuç çıkar mı?

Sn. Ünal Üstel, dün Ankara’daki temaslarınızda herhalde sadece gemi faciasında kaybolan kişiler için ne yapılabileceği konuşulmamıştır diye düşünüyoruz. Herhalde seçimler konusunda da bir görüşme olmuştur diye düşünüyoruz…

Sn. Hakan Dinçyürek, Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü kaynaklı ölüm sonrasında teyakkuza geçildiği görülüyor. Yaptığınız paylaşımda 3 hastanın Batı Nil Virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladınız. İnşallah bu hastaların durumu iyidir…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bir yandan öğretmen sendikaları diğer yandan taşımacılık sektörü yeni eğitim yılı öncesinde tam bir kaos havası var gibi. Anlaşılan seçimler öncesinde sizin bakanlığınız oldukça zorlanacak…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli –Alayköy Belediyesi olarak siz de teyakkuza geçmişsiniz. Umarız Batı Nil Virüsü taşıyan sineklerle kısa sürede etkili bir savaş yapılarak insanlarımız rahat bir nefes alırlar…

Sn. Sıla Usar İncirli, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Aygün’de bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesinin ardından Başbakanlık önünde toplanarak, hükümeti istifaya davet etti. Ancak bir kadın olarak sizin orada olmayışınız oldukça dikkat çekiciydi…