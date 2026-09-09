Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Serdarlı köyü sakini bazı vatandaşlarımız Serdarlı köyünde aynı bölgede dört ineğin ölü bulunduğunu ifade ederek, bölgede yaşayan vatandaşların endişelerini dile getirdiler.

Bölgeden bize ulaşan vatandaşlarımız, hayvanların kısa süre içerisinde aynı bölgede ölü bulunmasının nedeninin araştırılmasını isteyerek özellikle “Bulaşıcı bir hastalık söz konusu olabilir mi?” endişelerini paylaştılar.

Bu ölü hayvan leşlerinin bölgede bulunmaya devam etmesinin ve başıboş köpeklerin alana girmesi yanında yoğun sinek oluşmasından dolayı sıkıntılarını paylaşan vatandaşlarımız Veteriner Dairesi’nin bölgeye gelerek gerekli inceleme ve numune çalışmalarını yapmasını, dört ineğin ölüm nedeninin belirlenmesini ve herhangi bir bulaşıcı hastalık riski bulunup bulunmadığının açıklığa kavuşturulmasını talep ettiler.

Öte yandan bu ölü hayvanların uygun şekilde kaldırılması ve bölgede gerekli ilaçlama ile çevre sağlığı tedbirlerinin alınması çağrısında bulunan bölge sakinleri “Bu ölmüş hayvanların ulu orta yere bırakılmaması gerekir. Umarız bir bulaşıcı hastalığa sebep olmazlar” diyerek sözlerini, tamamladılar.