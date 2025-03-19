Sn. Ünal Üstel, Cenevre’deki görüşmeler sırasında hükümet yetkilileri olarak kimlerle temaslarda bulundunuz? Özellikle yabancı diplomatlarla kulisler yapıldı mı?

Sn. Hüseyin Çavuş, Mart ayının ortasını geçtiğimiz bugünlerde ülke genelinde yağış yetersizliği nedeniyle ekinlerin kurumaya yüz tuttuğu görülüyor. Büyük bir kuraklığın eşindeyiz. Umarız gereken önlemler alınmıştır…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, dün bir araya geldiğiniz Sosyal Hizmetler Dairesi personeliyle yaptığınız görüşmede sizden talepleri nelerdi? Herhalde en çok istenen personel sayısının artırılmasıdır…

Sn. Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi başhekimlik göreviniz hayırlısı olsun. Umarız, Gazimağusa’daki gibi verimli ve sistematik bir düzene imza atarsınız…

Sn. Bülent Bebek, yıllardır Güvercinlik ve bölgenin özlemini çektiği spor tesisi ve futbol sahasının bugün açılışını Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirecekmişsiniz. Hade hayırlısı olsun…

Sn. Hasan Sefaoğlu (Galatasarylı Hasan), takımınızın son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle takipçisi Fenerbahçe’nin maç fazlasıyla 9 puan önünde liderliği sürdürmesi keyfinizi artırmış olsa gerek…