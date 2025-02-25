Sn. Ersin Tatar, Başbakan Üstel ve bakanların AK Parti Olağan Kurultayına katılmalarını anlarız da sizin neden katıldığınızı anlamadık.

Sn. Hüseyin Çavuş, son günlerdeki soğuk hava üreticiyi oldukça perişan etmiş. Özellikle de patates ve enginar üreticileri bir daha böyle bir don olayı yaşanırsa iflas bayrağını çekeceğini ifade ediyor. Bunun için sigorta önemli değil mi?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda sosyal sigortalılar ile emeklilerin haklarını koruma konusunda kararlı olduğunuzu söylediniz. İnşallah bu kararlılığınız hep devam eder…

Sn. Dursun Oğuz, ülkede neredeyse her gün bir silahlı saldırı veya tehdit olayı yaşanıyor. Bu olayların önüne geçmek için giriş çıkışların denetim altına alınması yeterli olacak mı?

Sn. Kasım Kuni, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayının failinin polis ekiplerinin süratli hareketi ve koordinasyonu sonucunda saldırıyı gerçekleştirenin yurt dışına kaçamadan yakalanması çok önemliydi. Ama bu olayların yaşanmasını önlemek için ne yapmalıyız dersiniz…

Sn. Hüseyin Paşa, ülkemizi etkileyen soğuk havalardan dolayı yaşanan aşırı yüklenmeye rağmen elektrik kesintilerinin yaşanmaması oldukça önemli. Anlaşılan artık bazı şeylerden ders çıkarıldı…