Sn. Ünal Üstel, son günlerde ülkemizde artan rüşvet söylentileri nedeniyle hükümet olarak kamuda bir temiz eller operasyonu yapmakta fayda var diyoruz…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülkemizin en güzel bölgelerinden biri olan Yeşilırmak bölgesinde yapmış olduğunuz ziyaretlerde en fazla ne dikkatinizi çekti? Herhalde tropikal meyve yetiştiriciliği sizin de dikkatinizi çekti…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Mart ayı ortasında yapılması planlanan 5’li görüşmelerde acaba Dışişleri Bakanı olarak siz de yer alacak mısınız? Yoksa artık bu görüşmelerde bulunmayı tercih etmiyor musunuz?

Sn. Mehmet Harmancı, yıllardır LTB olarak düzenlediğiniz "Kıbrıs Tiyatro Festivali"ni üç büyük şehir olarak ortak düzenlemeniz çok yerinde bir karar oldu. İnşallah bu yıl çok daha fazla seyirciye ulaşacak bir festival olacak…

Sn. Adnan Işıman, köyünüz Meriç’teki baba yadigarınız, ailenizin doğup büyüdüğü kerpiç konağın biri veya birileri tarafından kundaklandığı konusundaki şüpheleriniz için polisin soruşturmasından umarız en kısa sürede bir sonuç çıkar…

Sn. Nil Zorlu Atai, Telsim olarak Milli Eğitim Bakanlığı’yla ortak düzenlediğiniz Ortaokullar ve Liseler Arası Kısa Öykü Yarışması'nın beşincisi için başvurular başlamış. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştireceği bu yarışmaya ilgi yoğun olsa gerek…