Sn. Ersin Tatar, Akıncılar köyünde yaptığınız bilgilendirme toplantısı bölge halkının merakını gidermiş olsa gerek. Umarız beklentiler doğrultusunda Akıncılar Kapısı kısa sürede açılır…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Bolu’daki otel yangını sonrasında ülkemizdeki otellerin denetlenmesi için çalışmaların başlatılması çok yerinde bir karar. İnşallah devamı gelir…

Sn. Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek’in göndermiş olduğu elektrik faturalarını gören vatandaşlar isyan ediyor. Anlaşılan tarifelerin halka iyice anlatılması gerek. Zira az tüketenin az çok tüketenin çok fazla ödediğini bilmeyen var…

Sn. Erhan Arıklı, Gazimağusa Serbest Liman çalışanlarının dün yaptıkları 3 saatlik uyarı grevi sonrasında taleplerinin karşılanmaması halinde liman hizmetlerinin duracağı çağrısına kulak vermenizde fayda var…

Sn. Hayri Orcan, Belediyeler Birliği bünyesinde katıldığınız Fuarda bölgeniz için yapılabilecek yenilikler görebildiniz mi? Bu arada Tatlısu’daki cam terasa ilgi oldukça yoğunmuş… Ama emniyeti elden bırakmamak gerek…

Sn. Ümit Serdaroğlu, geçtiğimiz hafta Ahmet Serdaroğlu yerine bir yazılım yanlışlığı sonucu size mesaj attık. Sizden özür dileriz. Umarız bir sıkıntı olmamıştır…